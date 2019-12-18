العثور على سلالة من إنفلونزا الطيور منخفضة العدوى في سيول

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اتضح أن سلالة فيروس إنفلونزا الطيور التي اكتشفت الأسبوع الماضي على ضفة مجرى مائي يقع في جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول، هي سلالة منخفضة العدوى.وكشفت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية يوم أمس الثلاثاء عن نتيجة اختبارها لسلالة الإنفلونزا التي اكتشفت يوم الخميس الماضي في فضلات بعض الطيور البرية في نهر "يانغ جيه".وعلى الرغم من هذه النتائج، قررت الوزارة الإبقاء على إجراءات الحجر الصحي المعززة سارية في تلك المنطقة حتى يوم الخميس، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة. كما قررت الوزارة تنبيه المزارع في جميع أنحاء البلاد ضد تزايد مخاطر انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بسبب حركة الطيور المهاجرة.وحثت الوزارة جميع المزارع على التحقق بدقة من مرافق الحجر الصحي الخاصة بها، والتحكم بدقة في حركة البشر والمركبات من وإلى تلك المزارع.