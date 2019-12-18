كوريا الجنوبية تتخذ تدابير أقوى لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

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كشفت حكومة كوريا الجنوبية عن تدابير جديدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.وضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، سيعقد مكتب المدعي العام الأعلى والوكالة الوطنية للشرطة اجتماعات مشتركة بشكل أكثر فعالية، من أجل تبادل نتائج التحقيقات حول التعامل مع تهريب المخدرات بشكل غير مشروع وتوزيعها.وقالت هيئة الجمارك الكورية إنها ستقوم بتركيب أجهزة إضافية للكشف عن المخدرات في المطارات، بما في ذلك 19 ماسحا ضوئيا أيونيا، وثلاثة أجهزة كبيرة الحجم تعمل بالأشعة السينية، للكشف بشكل أفضل عن المخدرات غير القانونية المهربة في الأمتعة.وتخطط وزارة الغذاء وسلامة الأدوية أيضًا لاستخدام بيانات كبيرة في محاولة منع تعاطي المخدرات. وسوف يتم إطلاق نظام قاعدة بيانات تجريبية في شهر فبراير القادم يكون فيه المرضى قادرين على التحقق الذاتي من نوع وكمية الدواء الذين يتناولونه. كما سيسمح برنامج تجريبي مماثل للأطباء بفحص مدخلات مرضاهم بدءا من يونيو من العام القادم، وسيتم تعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل لمدمني المخدرات.