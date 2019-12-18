الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيس وزراء السويد اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات قمة مع رئيس وزراء السويد "ستيفان لوفن" في سيول اليوم الأربعاء.ويقوم "لوفن" بزيارة مدتها ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية بدعوة من الرئيس "مون"، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والسويد، هذا العام.ومن المتوقع أن يعرب "مون" عن تقدير كوريا لإسهامات السويد في الجهود المبذولة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الحوار، كما سيطلب دعم السويد المستمر لجهود السلام. كما سيطلب "مون" من الجانب السويدي التعاون من أجل استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، مع تصاعد التوتر قبل الموعد النهائي الذي حددته كوريا الشمالية في نهاية العام لكي تغير الولايات المتحدة موقفها في محادثات نزع السلاح النووي. وينتظر أيضا أن يصدر "مون" رسالة موجهة إلى كوريا الشمالية للبحث عن حلول عبر الحوار.ويذكر أن السويد كانت قد استضافت اجتماعًا لكبار المفاوضين من الكوريتين والولايات المتحدة في أوائل شهر يناير الماضي، واجتماعًا على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أكتوبر.