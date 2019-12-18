الهيئة الاستشارية 4+1 تفشل في التوصل إلى اتفاق

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عقدت أربعة أحزاب سياسية ومجموعة من النواب البرلمانيين الذين يستعدون لبدء حزب جديد، مناقشات في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حول مشروع قانون إصلاح الانتخابات على المسار السريع، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق. وتتكون المجموعة، المعروفة باسم "هيئة التشاور أربعة زائد واحد"، من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب الإصلاح المستقبلي، وحزب العدالة، وحزب الديمقراطية والسلام، ومجموعة النواب. وعقدت الأطراف الخمسة محادثات لمدة حوالي 90 دقيقة أمس حيث جرت مناقشة تقييد عدد مقاعد الأعضاء المختلطة بالتمثيل النسبي، التي تحددها نتائج كل حزب، إلى 30 مقعدا، وتطبيق هذه القاعدة مؤقتًا على الانتخابات العامة العام القادم فقط. كما تباحث المشاركون أيضا حول إمكانية تطبيق نظام تسجيل مزدوج من شأنه أن يسمح أيضًا بالتمثيل النسبي للمرشحين في الانتخابات المحلية. وقال أحد المشاركين في اجتماع الأمس في تصريحات أدلى بها للكي بي إس، إن حزب الإصلاح المستقبلي عارض وضع حد أقصى لنظام التسجيل المزدوج بينما عارض حزب الديمقراطية والسلام وضع حد لعدد المقاعد المختلطة بالتمثيل النسبي. وسوف تسعى هيئة التشاور مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق إذا توصل قادة حزب الإصلاح المستقبلي وحزب العدالة وحزب الديمقراطية والسلام إلى أرضية مشتركة خلال اجتماع من المقرر عقده اليوم الأربعاء. ويذكر أن حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي يرفض مشروع قانون إصلاح الانتخابات ولا يشارك في اجتماعات هيئة "أربعة زائد واحد".