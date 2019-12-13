الكونغرس يجيز قانونا يقيّد تخفيض القوات الأمريكية في كوريا

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صدّق مجلس الشيوخ الامريكى يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي الضخم بقيمة 738 مليار دولار، يقيد تخفيض وجود القوات الامريكية فى كوريا الجنوبية. وأقر مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 بموافقة 86 ومعارضة 8، بعد أن صدق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي بموافقة 377 مقابل 48.ويحظر مشروع القانون الإنفاق في الميزانية لتخفيض عدد أفراد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية لأقل من المستوى الحالي البالغ 28 ألفا و500، كما ينص على أن أي تخفيض سيتطلب تصديقا من وزير الدفاع بأن مثل تلك الخطوة هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وأن التخفيض لا يضر بأمن الحلفاء الأمريكيين في المنطقة بشكل خطير. كما سيتوجب على الوزير أيضًا أن يشهد بأنه قد تم استشارة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، حول مثل ذلك التخفيض.ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون الدفاع خلال أسبوع، حيث قال في وقت سابق إنه سيوقعه فور إقرار الكونغرس له.