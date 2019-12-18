جنرال أمريكي يتوقع إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بعيد المدى

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قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى إنه يعتقد أن "هدية عيد الميلاد" التي قالت كوريا الشمالية إنها تستعد لإرسالها إلى الولايات المتحدة من المحتمل أن تكون اختبارا صاروخيا بعيد المدى. صرح بذلك الجنرال "تشارلز براون"، قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، يوم أمس الثلاثاء، في مائدة مستديرة للإفطار، ردا على سؤال من صحيفة "ذا هيل"، وهي صحيفة سياسية يقع مقرها في واشنطن.وقال "براون" إنه يتوقع أن تكون تلك الهدية "نوعًا من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى"، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الاحتمالات بشأن التوقيت، وشدد على أن مهمة الولايات المتحدة هي "دعم الجهود الدبلوماسية"، ولكن إذا انهارت هذه الجهود فإن الولايات المتحدة ستكون جاهزة. وقال "براون" أيضًا إن هناك الكثير من الأشياء التي فعلتها الولايات المتحدة في عام 2017 عندما تصاعد التوتر، يمكن أن تكون جاهزة للاستخدام.وتأتي تصريحات "براون" بعد تصريح لمسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر قال فيه إن بيونغ يانغ تقوم بإعداد "هدية عيد الميلاد" لواشنطن، مع تحذير من أن الهدية التي سوف تتلقاها إدارة "دونالد ترامب" تعتمد على الأحداث في الأيام القادمة.