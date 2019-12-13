المبعوث النووي الأمريكي يزور الصين غدا الخميس

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سيزور الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" الصين يوم الغد الخميس.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن "بيغون"، الذي تم تعيينه كنائب قادم لوزير الخارجية، سوف يزور بكين يوميْ الخميس والجمعة للالتقاء بعدد من المسؤولين الصينيين ومناقشة ضرورة الحفاظ على موقف دولي موحد بشأن القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.ويذكر أن الإدارة الأمريكية لم تعلن في البداية عن رحلة "بيغون" إلى الصين عندما كشفت يوم الجمعة الماضي عن جولته في المنطقة، التي تشمل كوريا الجنوبية واليابان خلال هذا الأسبوع.ويقول المراقبون إنه من المحتمل أن يكون المبعوث الأمريكي قد قرر التوجه إلى الصين بعد أن اقترحت بكين مع روسيا مشروع قرار دولي لتخفيف عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، يوم الاثنين، حيث سيطلب من الجانب الصيني التعاون مع الولايات المتحدة في قضايا كوريا الشمالية.