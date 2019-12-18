لاعب البيسبول الكوري كيم كوانغ هيون ينضم إلى فريق سانت لويس كاردينالز

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وقّع لاعب البيسبول الكوري الجنوبي "كيم كوانغ هيون" عقدًا لمدة عامين مع فريق "سانت لويس كاردينالز" بقيمة ثمانية ملايين دولار.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، قال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إنه مسرور للانضمام إلى فريق "سانت لويس كاردينالز" البارز، مشيرا إلى أن هدفه هو جعل نفسه لاعبا أساسيًا في الفريق. وأضاف "كيم"، الذي يعد حاليا الرامي الوحيد الأعسر في الفريق، إنه يود أن يبدأ بداية رائعة مع الفريق.ويذكر أن "كيم" حقق نتائج ممتازة الموسم الماضي مع فريق "إس كي ويفيرنز"، كما حصل على ثاني أكبر عدد من الانتصارات والضربات.ويشار إلى أن فريق "سانت لويس" الذي انضم إليه "كيم" قد وصل إلى بطولة دوري البيسبول الوطني الأمريكي هذا العام وفاز بأحد عشر لقبًا في سلسلة بطولة العالم، وهو أكبر عدد من مرات الفوز بين فرق الدوري الوطني.