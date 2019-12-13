الحكومة تعلن عن استراتيجية الذكاء الصناعي

Photo : YONHAP News

وضعت الحكومة الكورية خطة لخلق 455 تريليون وون من العائدات الاقتصادية والإرتقاء بمستوى جودة المعيشة من المركز الثلاثين إلى العاشر، حسب معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2030.وأعلنت مختلف الوزارات وفي مقدمتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن استراتيجية الذكاء الصناعي الوطنية ذات الصلة، على هامش الدورة الثالثة والخمسين لاجتماع مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة الرئيس "مون جيه إين".وفي هذا السياق، وضعت وزارة العلوم والتكنولوجيا في سلم أولوياتها احتلال كوريا المركز الأول عالميا في مجال القوة التنافسية في قطاع أشباه الموصلات للذكاء الصناعي، عبر استخدام القوة التنافسية الكورية المتقدمة في أشباه موصلات الذاكرات.وتعهدت الوزارة على وجه الخصوص بتأمين التكنولوجيات الرئيسية لأشباه الموصلات للذكاء الصناعي، وتعزيز الاستثمار في تطوير مفهوم جديد لها.كما تنوي الحكومة استثمار تريليون و9 مليارات و600 مليون وون في مجال الجيل القادم من أشباه الموصلات الذكية حتى عام 2029.علاوة على ذلك، تعتزم الحكومة بناء نظام للتعليم، يسمح لجميع المواطنين باكتساب القدرة الأساسية على الذكاء الصناعي، من خلال إنشاء مواد إلزامية لتعليم البرمجيات والذكاء الصناعي في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.ومن المتوقع أيضا أن يتم إصلاح القيود وتنظيم القوانين والقواعد بحيث تعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا على وضع خريطة القيود الشاملة والسلبية في مجال الذكاء الصناعي في العام القادم والمتمثلة في السماح المسبق والقيود اللاحقة.بالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة تكثيف التنمية لفائدة الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال من خلال تكوين صندوق للمغامرة تتجاوز قيمته 5 تريليونات وون في العام القادم.