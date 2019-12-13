عدم الكشف عن مراسم خاصة بإدراج طائرات الشبح أف -35 أي ضمن القوة العسكرية

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تم إدراج طائرات الشبح "إف-35 إيه" المتقدمة التي لا يمكن للرادارات كشفها، ضمن القوى العسكرية لكوريا الجنوبية، وذلك في إطار مراسم خاصة أقيمت بقاعدة "تشونغ جو" الجوية العسكرية أمس الثلاثاء، تحت إشراف رئيس أركان القوات الجوية.وتجدر الإشارة إلى أن 13 طائرة من الطائرات التي لا تستطيع الرادارات رصدها والقادرة على ضرب المرافق الرئيسية للعدو، قد دخلت حتى الآن نطاق الخدمة ضمن القوات الجوية الكورية، وسط توقعات بانضمام 40 طائرة أخرى إلى تلك القوات حتى عام 2021.وصرحت القوات الجوية المحلية بأن وصول الطائرات المقرر تسليمها في غضون هذا العام إلى البلاد قد اكتمل، كما تم إعداد الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية، مما أتاح إمكانية إقامة المراسم الخاصة بإدراجها ضمن القوى العسكرية في قاعدة "تشونغ جو" إلا أن المراسم أقيمت بشكل غير معلن بالكامل.وبررت نفس المصادر قرار عدم الكشف عن المراسم، بحاجة تلك الطائرات التي تعد من الأصول الاستراتيجية لأكبر قدر من شروط الأمان. لكن الكثير من المحللين فسروا القرار بأنه محاولة من سيول لمراعاة مشاعر الشمال الذي ظل ينتقد إدخال ذلك الصنف من الطائرات نطاق الخدمة، ويعتبرها نوعا من الاستفزاز والتهديد المفتوحين.كما أشار المحللون إلى أن الحكومة لم تر ضرورة في إثارة بيونغ يانغ في ظل الوضع الأمني المضطرب في شبه الجزيرة الكورية، نتيجة لجمود المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وأضافت القوات المسلحة الكورية الجنوبية أنها لن تكشف أمام الجمهور عن طائرات استطلاعية من دون طيار بإمكانها التحليق على ارتفاعات عالية من طراز "غلوبال هوك" سيتم إدخالها إلى البلاد في غضون هذا الأسبوع.