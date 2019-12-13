حذف الرقم الإقليمي من رقم تسجيل الإقامة

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من المتوقع أن يتم إلغاء الرقم الإقليمي الذي يتضمنه رقم تسجيل الإقامة، وذلك لأول مرة منذ 45 عاما.وأعلنت وزارة الإدارة والأمان الكورية أمس الثلاثاء عن تعديل نظام رقم تسجيل الإقامة من خلال حذف الرقم الإقليمي الموجود في نهاية رقم تسجيل الإقامة وتقديم الرقم العشوائي بدلا عنه، بدءا من شهر أكتوبر من العام القادم.وتجدر الإشارة إلى أن رقم تسجيل الإقامة كان يتكون منذ عام 1975 وحتى الآن، من 13 رقما تشير إلى تاريخ الميلاد والجنس والرقم الإقليمي.وسيتم في المستقبل، حذف الرقم الإقليمي وتقديم الأرقام العشوائية إلى ستة أرقام في نهاية رقم الجنس.وساد جدل في السابق حول التمييز الذي يتعرض له المولودون في أقاليم معينة، نتيجة احتواء رقم تسجيل الإقامة على أرقام إقليمية، تشير إلى المدن والمقاطعات والمناطق التي ينتمون إليها.كما تم رفع الإشكالية المتعلقة بتقديم أرقام إقليمية معينة إلى الهاربين من كوريا الشمالية بحيث تم تغيير جميع أرقام تسجيل الإقامة الخاصة بهم.وأوضحت الوزارة أنها قامت بمراجعة مختلف سبل تعديل النظام قبل أن تتوصل إلى هذا القرار الذي يتم من خلاله الحفاظ على أرقام الميلاد والجنسية، في مقابل إلغاء الأرقام الإقليمية وذلك للحيلولة دون فرض تكاليف إضافية أوالتسبب في إضطرابات اجتماعية.وتخطط الوزارة لتعديل أحكام تنفيذ قانون تسجيل الإقامة في النصف الأول من العام القادم وتطبيق النظام الجديد بدءا من شهر أكتوبر من نفس العام.ومن المقرر أن يتم الاستمرار في استخدام أرقام تسجيل البطاقة القائمة، حتى بعد تعديل النظام.