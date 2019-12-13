وزير الدفاع الأمريكي يشير إلى إمكانية قيام كوريا الشمالية بتجربة ما

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في ظل تصاعد الضغوط التي تفرضها بيونغ يانغ على واشنطن وتلويحها بهدية عيد الميلاد، توقع وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أمس الأول الاثنين احتمال مضي الشمال قدما في إجراء تجربة ما إذا لم يتم إرضاءه .وفي تصريح للصحفيين المرافقين له في طريق عودته من أوروبا إلى بلاده على متن الطائرة، قال الوزير الأمريكي إن الجانب الأمريكي لاحظ حديث كوريا الشمالية عن تجربة ما، متوقعا قيام بيونغ يانغ بالتجربة إذا لم تحصل على المطالب التي ترضيها.كما أكد الوزير "إسبر" مجددا على أن المفاوضات الدبلوماسية هي الحل الوحيد لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ولغيرها من المشاكل .وفي هذا السياق أفادت القناة الأمريكية المتخصصة في السياسة بأن قائد القوات الجوية الأمريكية للمحيط الهادئ "تشارلز براون" رجح أمس الثلاثاء أن تكون تلك التجربة عبارة عن إطلاق صاروخ طويل المدى، متوقعا أن يكون موعد الاختبار قبل أو بعد عيد الميلاد، أو بعد رأس السنة الجديدة.