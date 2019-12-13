إقامة مراسم خاصة بدفن رفات 630 جنديا من قتلى الحرب الأهلية الكورية

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تم اليوم الأربعاء دفن رفات 630 جنديا من الجنود الكوريين الجنوبيين المتوفين خلال الحرب الأهلية الكورية خلال مراسم خاصة، أقيمت في مجمع مقابر الشهداء الوطنيين بسيول .وحضر المراسم حوالي 350 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء "لي ناك يون" ووزير الدفاع "تشونغ كيونغ دو" وكبار المسؤولين العسكريين بالإضافة إلى رئيس هيئة الشرطة وممثلي رابطات الشهداء المختلفة.وتجدر الإشارة إلى أن رفات الجنود الستمائة وثلاثين التي دفنت اليوم قد تم العثور عليها في منطقتي "باجو" و"يونتشون" بمقاطعة كيونغ كي، ومنطقة "إينجيه" بمقاطعة كانغ وان وغيرها من الأماكن التي شهدتها المعارك القديمة وقد تم اكتشافها في الفترة ما بين شهر مارس إلى شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة حوالي 100 ألف جندي تحت إشراف وزارة الدفاع.وبدأ مشروع اكتشاف رفات الجنود المتوفين في الحرب لأول مرة في شهر أبريل من عام 2000 في إطار المشروع التذكاري لمرور 50 يوما على نشوب الحرب.وقالت وزارة الدفاع إنه من المهم الحصول على جينات أسر الضحايا من أجل التأكد من هويات الرفات المكتشفة إلا أن عدد الجينات التي تم الحصول عليها لم تتجاوز حتى الآن 50 ألفا من الجينات، مضيفة أنها ستعتمد مختلف السبل الممكنة في المستقبل، بما فيها بناء نظام التعاون الوثيق مع الوزارات المعنية وتعزيز الأعمال الدعائية.وفي هذا السياق تخطط الوزارة للقيام بمزيد من عمليات الاكتشاف في المنطقة منزوعة السلاح بدءا من العام القادم.