تنفيذ الخدمة المصرفية المفتوحة بدءا من اليوم

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بدأ اليوم الأربعاء الشروع في تنفيذ الخدمة المصرفية المفتوحة في البلاد بعد تجربتها على مدار شهر ونصف.ويقال إن الخدمة هي عبارة عن السماح للزبائن بمراجعة حساباتهم وإخراج وإحالة ودائعهم باستخدام تطبيق واحد فقط.وكانت 10 مصارف كورية قد بدأت في تجربة الخدمة يوم 30 من شهر أكتوبر، فيما شرع 16 مصرفا و31 شركة للتقنية المالية بداية من اليوم في تقديم الخدمة.وسيبدأ مصرفا "سيتي" و"كاكاو" في تقديم الخدمة في العام القادم.ومن المتوقع أن تخوض المصارف وشركات التقنية المالية تنافسا شرسا في سعي لاستقطاب الزبائن.وخلال فترة تجربة الخدمة انضم 3 ملايين و150 ألف شخص إلى الخدمة تمكنوا من تسجيل سبعة ملايين و730 ألف حساب.وتنوي المصارف طرح عدد من المنتجات المرتبطة بالخدمة، بما فيها خدمة إدارة الممتلكات والامتيازات في أسعار الفائدة، بالتزامن مع بدء الخدمة المصرفية المفتوحة.وتخطط شركات التقنية المالية لخفض رسوم المعاملات المصرفية إلى عشر رسوم في نظام شبكة الدفع المالية القائمة مما سيساهم في زيادة فوائد المستهلكين.كما تدرس السلطات المالية حاليا توسيع هذه الخدمة، لتشمل المؤسسات غير النقدية، بما فيها شركات الائتمان ومصارف الادخار وهيئة البريد.