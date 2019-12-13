بطل لعبة غو الكوري يفوز بالجولة الأولى في مباراة الاعتزال

Photo : YONHAP News

فاز لاعب غو الكوري الجنوبي "لي سي دول" بالجولة الأولى من مباراته للاعتزال التي سيختتم بها مسيرة تواصلت على مدى 24 عاما على خصمه الإلكتروني المزود بالذكاء الاصطناعي.وقد جرت الجولة الأولى من المباراة بين "لي" والنسخة الأخيرة من برنامج "هاندول" المزود بالذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة "إن إتش إن" للترفيه في جنوب سيول.وسوف تعقد الجولة الثانية في نفس المكان غدا الخميس، على أن تعقد الجولة الثالثة في مسقط رأس "لي" في مدينة "شينان" بمقاطعة جنوب "تشولا" يوم السبت القادم.وقد بدأ "لي" مسيرة احتراف لعبة غو في الثانية عشرة من عمره، وحقق العديد من الانتصارات داخل كوريا وخارجها.ويعد "لي" الإنسان الوحيد الذي حقق فوزا على برنامج "ألفا غو" الذي طورته شركة غوغل، في المباراة الشهيرة المكونة من خمس جولات لعام 2016 .وقد أعلن "لي" نيته الاعتزال في الشهر الماضي.