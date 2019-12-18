القوات الكورية ستشارك في الحملة الأمريكية لحماية مضيق هرمز

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من المتوقع على نطاق واسع أن تنشر كوريا الجنوبية قوات بحرية في العام القادم للمشاركة في الحملة الأمريكية لحماية مضيق هرمز.ووفقا لمصادر عسكرية سوف يتم نشر المدمرة "وانغ كيون" من وحدة "تشيونغ هيه" لمكافحة القرصنة لاحقا هذا الشهر، وسوف تتبادل المواقع مع المدمرة "كانغ كام تشان" بدءا من فبراير.وهناك تكهنات بأن يتم تحريك وحدة "تشيونغ هيه" التي تخدم حاليا في خليج عدن لتتمركز في مضيق هرمز بمجرد وصول المدمرة "وانغ كيون".وقبل المهمة ربما ترسل سيول ضابط اتصال إلى القوات الأمريكية المتمركزة في البحرين الشهر القادم.وقد ظلت الولايات المتحدة تطالب حلفاءها بالمشاركة في حملتها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط تزايد التوتر بين واشنطن وطهران.ويعتقد ان سيول تتطلع إلى إرسال القوات لتحسين موقفها التفاوضي في مفاوضات تكاليف الدفاع بينها وبين واشنطن.