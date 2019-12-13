قمة كوريا الجنوبية والسويد تتناول التعاون الثنائي وأوضاع شبه الجزيرة الكورية

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ناقش كبار قادة كوريا الجنوبية والسويد مبادرة سيول للسلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى تدابير تعزيز التعاون بين البلدين.وفي الاجتماع بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفن" في المكتب الرئاسي في سيول، الذي عقد أمس الأربعاء، تبادل الزعيمان التقييمات حول التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وناقشا التدابير اللازمة لإقامة السلام الدائم في المنطقة.وتعد هذه أول قمة ثنائية بينهما منذ ستة أشهر، بعد القمة الأولى التي انعقدت خلال زيارة "مون" الرسمية للسويد في يونيو الماضي.ووجَّه الرئيس "مون" شكره للحكومة السويدية على مساهمتها النشطة في الجهود ذات الصلة، بما في ذلك استضافة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ستوكهولم في أكتوبر، وطلب استمرار الدعم من الدولة الأوروبية.وقال "لوفن" إنه تأثر تأثرًا عميقًا بخطاب "مون" في البرلمان السويدي، والذي دعا فيه زعيم كوريا الشمالية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن دعمه لجهود سيول لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية بصورة سلمية عبر الحوار.وقدَّر "مون" و"لوفن" أن الزيارات المتبادلة بينهما وضعت أساسًا للتعاون المستقلبي بين الجانبين، حيث صادفت الزيارات الذكرى الستين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية، واتفقا على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.