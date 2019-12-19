البيت الأبيض يعيد التأكيد على استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

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قالت مسؤولة رفيعة المستوى في البيت الأبيض الأمريكي إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن كوريا الشمالية، حتى يتخلى النظام عن الأسلحة النووية بالكامل.وخلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الثلاثاء، تناولت مستشارة البيت الأبيض "كيليان كونواي" دعوة الصين وروسيا إلى تخفيف العقوبات.وأشارت إلى أن حكومتها في حاجة إلى أن ترى شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بالكامل، على نحو يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، وسوف تظل العقوبات قائمة حتى ذلك الحين.وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي قيل فيه إن الصين وروسيا تسعيان إلى تعميم مشروع قرار لرفع جزئي للعقوبات في مجلس الأمن الدولي.وقالت شبكة رويترز إن المسودة تدعو إلى السماح للعمال الكوريين الشماليين بالحفاظ على وظائفهم في الخارج، وكذلك إعفاء مشروعات السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين من عقوبات الأمم المتحدة.