فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

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فشلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع في العام المقبل، قبل انتهاء الصفقة الحالية بحلول نهاية العام.وقد جلس كبار المفاوضين من الجانبين في سيول لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، لحضور الجولة الأخيرة من المحادثات لهذا العام، بشأن اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على الخلافات في وجهات النظر.ووفقًا لمصدر دبلوماسي، على الرغم من أن الجانبين بقيادة "جيونغ أون بو" ونظيره الأمريكي "جيمس ديهارت" قد تمكنا من توسيع التفاهم، فمن المرجح أن يستأنفا المفاوضات في يناير.وسوف تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية في 31 ديسمبر، ولكن إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد فسوف تنفق القوات الأمريكية على جنودها من أموالها الخاصة، ثم سيتم تعويضها في وقت لاحق.وقد تم الاتفاق في العام الماضي على عقد مدته سنة واحدة، تم بموجبه رفع مساهمة سيول بنسبة 8% عن حصتها في عام 2018.