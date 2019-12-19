استجواب وزير العدل السابق للمرة الثانية في تهمة التستر على الرشوة

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مثل وزير العدل السابق "تشو كوك" أمام النيابة للمرة الثانية هذا الأسبوع، بسبب مزاعم تدخل المكتب الرئاسي دون مبرر في تحقيق للرشوة تورط فيه نائب سابق لعمدة بوسان.وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيول الشرقية إنه تم استجواب "تشو" لأكثر من 13 ساعة أمس الأربعاء، حول سوء استغلاله المزعوم للسلطة وعرقلة المهام الرسمية.وقد مثل "تشو" للاستجواب في الساعة العاشرة صباحًا وعاد إلى منزله في حوالي الساعة 11:20 مساءً.وقد تم استجوابه بشأن ملابسات تعليق التحقيق الذي أجراه المكتب الرئاسي في قضية الرشوة التي تورط فيها نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو" في عام 2017، وكان "تشو" يشغل منصب كبير أمناء الرئاسة آنذاك.وكما هو الحال في الجولة السابقة من الاستجواب، أجاب "تشو" عن الأسئلة الموجهة إليه ولم يمارس حقه في التزام الصمت.