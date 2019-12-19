كبير المفاوضين الأمريكيين: الولايات المتحدة لا تصر على مبلغ الخمسة مليارات دولار

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ألمح كبير المفاوضين الأمريكيين في محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية إلى أن الولايات المتحدة خفضت مطالبتها الأولية البالغة خمسة مليارات دولارات.وبعد الجولة الخامسة من المفاوضات التي اختتمت في سيول أمس الأربعاء، أخبر "جيمس ديهارت" الصحفيين أنَّ وسائل الإعلام الكورية تتداول "أرقامًا ضخمة"، لكنها لا تعكس الوضع الحالي للمناقشات بين الجانبين.وأضاف أن مبلغ الخمسة مليارات دولار ليس رقمًا تركز عليه الولايات المتحدة حاليًا في المفاوضات.وقال "ديهارت" إن الجانبين قاما بالتعديل والتنازل، وعندما يتوصلان إلى اتفاق فسوف يكون الرقم مختلفًا عن الاقتراح الأمريكي الأول.وفيما يتعلق بمدة الاتفاق الجديد، قال "ديهارت" إن الولايات المتحدة "لا تريد التمديد لعام واحد فقط"، وأضاف أنه يجب أن تكون مدة الاتفاق أطول.وقد أجرى "ديهارت" ونظيره الكوري الجنوبي "جيونغ إيون بو" الجولة الأخيرة من المفاوضات في سيول هذا الأسبوع، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق.