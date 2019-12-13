مجلس الشيوخ الأمريكي يحذر الشمال من مزيد من العقوبات ردًا على الاستفزازات

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حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين أمس الأربعاء كوريا الشمالية من فرض مزيد من العقوبات، ردًا على أي استفزاز.وفي مؤتمر صحفي قال "كريم فان هولين" إنه بغض النظر عما تفكر فيه كوريا الشمالية فمن المهم إرسال رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزاز كوري شمالي عن طريق زيادة الضغط الاقتصادي.وانتقد "فان هولين" وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ دعوة الصين وروسيا إلى تخفيف العقوبات عن الشمال، مؤكدين أن الحاجة تدعو إلى فرض عقوبات أشد لإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات.وقال "فان هولين" إنه بدلًا من تخفيف العقوبات وتخفيف الضغط عن الشمال ينبغي "تشديد" نظام العقوبات "المتساهل جدًّا" المعمول به حاليًّا.وقد قاد الأعضاء الأربعة صياغة تشريع جديد يدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ، كجزء من مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع، تبناه مجلس الشيوخ أول أمس الثلاثاء.