كوريا الجنوبية تفوز ببطولة كأس شرق آسيا لكرة القدم

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هزمت كوريا الجنوبية اليابان بهدف مقابل لا شيء، لتفوز بكأس شرق آسيا الثالث على التوالي.وتغلب المنتخب الوطني الكوري الجنوبي لكرة القدم أمس الأربعاء على المنتخب الياباني في المباراة النهائية لبطولة رابطة شرق آسيا لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب بوسان الرئيسي.وسجل "هوانغ إين بيوم" لاعب خط الوسط في نادي "فانكوفر وايت كابس" هدف الفوز في الدقيقة 28، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد أحرزت خمس بطولات، وهي حصيلة تفوق بقية المنتخبات الأخرى مجتمعة.كما أصبحت كوريا الجنوبية أول فريق يفوز باللقب كدولة مضيفة منذ بدء المنافسات في عام 2003.وبدوره تأهل منتخب كوريا الجنوبية النسائي إلى المباراة النهائية، لكنه خسر أمام اليابان أول أمس الثلاثاء.