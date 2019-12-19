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السياسية

البرلمان يعقد جلسة تأكيد وزيرة العدل في 30 ديسمبر

Write: 2019-12-19 10:40:01

البرلمان يعقد جلسة تأكيد وزيرة العدل في 30 ديسمبر

Photo : KBS News

من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة التأكيد للمرشحة لمنصب وزير العدل "تشو ميه إيه" في 30 ديسمبر.
وتوصل النواب "سونغ كي هون" من الحزب الديمقراطي الحاكم و"كيم دو إيوب" من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، اللذان يمثلان أحزابهما في اللجنة التشريعية والقضائية، إلى اتفاق بهذا الشأن أمس الأربعاء.
وكان الرئيس "مون جيه إين" قد طلب عقد جلسة تأكيد "تشو" يوم الأربعاء الماضي.
ونظرًا لأن البرلمان ملزم قانونًا بإكمال جلسة التأكيد للمرشحين الوزاريين خلال 20 يومًا من الطلب الرئاسي، فيجب أن تختتم جلسة "تشو" بحلول 30 ديسمبر، وبعد ذلك سيتم إنشاء تقرير لجلسة الاعتماد.
وإذا لم ينجح البرلمان في تبني تقرير الاستماع بحلول الموعد النهائي، فيمكن أن يقدم "مون" طلبًا جديدًا في غضون عشرة أيام تبدأ من 31 ديسمبر، ويمكنه تعيين المرشحة بعد ذلك دون موافقة البرلمان.
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