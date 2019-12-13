برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: كوريا تحتل المركز ال10 في العالم في المساواة بين الجنسين

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قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مسح أجراه على 189 دولة في العالم حول مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، إن كوريا احتلت المركز العاشر هذا العام مثلما كان عليه ترتيبها في العام الماضي، لتصبح بذلك أكثر الدول الآسيوية مساواة بين الجنسين.وذكرت وزارة المرأة والأسرة الكورية أن كوريا حصلت على مؤشر 0.058 نقطة في مسح هذا العام.وتجدر الإشارة إلى أنه كلما انخفضت نقاط المؤشر، يرتفع مستوى المساواة بين الجنسين.وبحسب القطاعات، سجلت نسبة مشاركة النساء في الأنشطة الاجتماعية زيادة طفيفة من 52.2 % إلى 52.8 %.وتصدرت سويسرا المركز الأول في هذا المسح، بحصولها على مؤشر0.037 ثم تلتها السويد والدانمارك في المركز الثاني مناصفة بعد حصولهما على مؤشر 0.040 نقطة، لتأتي بعدهما هولندا ب0.041 نقطة والنوريج ب0.044 نقطة.ومن ضمن الدول الآسيوية، احتلت سنغافورة المركز الحادي عشر بمؤشر0.065 نقطة واليابان المركزالثالث والعشرين ب0.099 والصين المركز التاسع والثلاثين ب0.163 نقطة.وتم الإعلان عن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم 12 من هذا الشهر.