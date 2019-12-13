زيادة نصيب الفرد الكوري من الدخل القومي بمعدل 500 مرة بعد الحرب الأهلية

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سجل نصيب الفرد الكوري من الدخل القومي زيادة بمعدل 500 مرة بعد الحرب الكورية الأهلية.وصرح مصرف كوريا المركزي اليوم الخميس بأنه أكمل عملية تعديل موعد الأساس لإحصاءات الدخل القومي من عام 2010 إلى 2015، وقدم بيانات الإحصاءات الجديدة عبر موقع نظام الإحصاءات الاقتصادية عبر الإنترنت على العنوان التالي: (ecos.bok.or.kr).وبحسب البيانات الجديدة، تم تحسين مؤشرات الدخل بالمقارنة مع البيانات السابقة، مع ملاحظة وجود فرق بين البيانات الجديدة والسابقة .وفي مثال على ذلك، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في عام 1953، 76 دولارا بحيث لا يوجد فرق بين البيانات الجديدة والقديمة، ولكن تم في المقابل تعديل النصيب للعام الماضي من 31 ألفا و349 دولارا في البيانات السابقة، إلى 33 ألفا و434 دولارا في البيانات الجديدة.كما تبين أن النصيب الكوري وفق البيانات الجديدة قد زاد بمعدل 503 مرة بالمقارنة مع عام 1953. بينما زاد النصيب بمعدل 468 مرة في البيانات السابقة.وبالنسبة لإجمالي الناتج القومي، ارتفع من 47 مليارا و700 مليون وون كوري في عام 1953 إلى 1893 تريليون وون كوري في العام الماضي ليزيد ب39 ألفا و665 مرة خلال نفس الفترة.أما متوسط نسب الزيادة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، فقد بلغ في البيانات الجديدة نسبة 7.2 % سنويا من عام 1954 إلى عام 2018، بزيادة 0.1 نقطة مئوية، بالمقارنة مع البيانات القديمة.وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات الدخل القومي تمثل مؤشرات اقتصادية رئيسية على مستوى القوة الاقتصادية لدولة معينة أو مستوى معيشة شعبها.ولمواجهة انعكاس الواقع الاقتصادي المتغير عليها، يتم تعديل النظام المعتمد في الإحصاءات مرة واحدة كل خمس سنوات.