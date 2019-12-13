مباحثات قمة كورية صينية في بكين يوم 23 من هذا الشهر

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أعلن مقر الرئاسة الكورية اليوم الخميس رسميا أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيعقد مباحثات قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" في العاصمة الصينية بكين يوم 23 من هذا الشهر.وصرح "هان جونغ أوو" نائب الناطق باسم المقر اليوم الخميس بأن الرئيس "مون" سيعقد القمة مع الرئيس "شي" صباح يوم 23 من الشهر الحالي خلال فترة زيارته إلى الصين لحضور مباحثات قمم كورية صينية يابانية.وأضاف المصدر ذاته أن رئيسي البلدين سيتبادلان في القمة سبل تطوير العلاقات بين سيول وبكين، وتفعيل التبادل والتعاون بين البلدين، إلى جانب التناول العميق للآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.ويأتي اللقاء بين الرئيسين "مون" و"شي" لأول مرة منذ 6 أشهر بعد مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي عقد في نهاية شهر يونيو الماضي في مدينة أوساكا اليابانية.ومن المتوقع أن يسعى الرئيسان "مون" و"شي" إلى إيجاد طرق فعالة لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وإعادة الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن حول السلاح النووي إلى مساره الطبيعي.وأوضح نائب الناطق باسم مقر الرئاسة أن الرئيس "مون" سينتقل بعد مباحثات القمة بعد ظهر نفس اليوم إلى مدينة تشونغ دو الصينية من أجل عقد مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون الفعلي بين البلدين.وقال إن إجراء جولتين من المباحثات سيساعد على تعزيز الحوار الإستراتيجي بين الجانبين من أجل تثبيت علاقات الشراكة الإستراتيجية بينهما.