المفاوض النووي الأمريكي يصل إلى بكين قريبا

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من المقرر أن يصل المفاوض النووي الأمريكي "ستيفان بيغون" إلى العاصمة الصينية "بكين" بعد ظهر اليوم الخميس من أجل تنسيق السياسة تجاه كوريا الشمالية مع الجانب الصيني.ومن المتوقع أن يلتقي "بيغون" بنائب وزير الخارجية الصيني "رويجاوهوي".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت أن زيارة المسؤول الأمريكي إلى الصين تستهدف حفاظ المجتمع الدولي على التعاون تجاه كوريا الشمالية، وسط توقعات بأن يسعى المفاوض الأمريكي إلى إقناع الطرف الصيني بعدم تبني مسودة قرار خاص بتخفيف العقوبات على الشمال كانت تقدمت بها الصين وروسيا إلى الأمم المتحدة.كما ينتظر أن يحاول المفاوض الأمريكي "بيغون" إجراء حوار مع الجانب الكوري الشمالي في بكين طالما ظل يوضح باستمرار أنه مستعد للقاء معه في أي وقت.يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أيضا وصول طائرة كورية شمالية إلى بكين بعد ظهر اليوم الخميس.وبالتزامن مع سعي واشنطن إلى إيجاد طرق دبلوماسية، تمارس الولايات المتحدة ضغوطها على بيونغ يانغ من خلال عدم استبعاد الرد العسكري في حال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى.