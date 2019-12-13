عقد اجتماع اللجنة الكورية السعودية المشتركة في السعودية أمس

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عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري" أمس الأربعاء الدورة التاسعة عشرة للجنة الكورية السعودية المشتركة في العاصمة السعودية "الرياض".وأوضحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الخميس أن الجانبين الكوري السعودي توافقا على ضرورة إعفاء البلدين من تأشيرات الدخول من أجل تفعيل التبادلات البشرية، وقررا في هذا السياق كخطوة أولى، استئناف المشاورات حول اتفاقية خاصة بإعفاء الحامليين لجوازات سفر دبلوماسية والموظفين الحكوميين من تأشيرات الدخول.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات قد جرت منذ عام ألفين وأحد عشر دون أن تحرز أي تقدم حتى الآن.وطلب الجانب الكوري حل الأمور المثيرة للقلق التي تواجهها الشركات الكورية في مجال الضريبة المزدوجة واسترداد رسوم القيمة المضافة وغيرها قبل أن يرد الجانب السعودي بأنه سيعمل على حل تلك المشاكل من خلال إنشاء مكتب خاص بالشركات الكورية.علاوة على ذلك اتفق الجانبان على العمل معا على زيادة مشاركة واستثمار الشركات الكورية في مختلف المشروعات الكبيرة للبني التحتية التي تنفذها السعودية. وقررا أيضا إنشاء مركز للتعاون في الحكومة الإلكترونية، في النصف الأول من العام القادم في السعودية.وعقب ذلك التقت الوزيرة "كانغ" بوزير النفط "عبد العزيز بن سلمان" وناقشت معه طرق تعزيز التعاون مع السعودية باعتبار المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط إلى كوريا.