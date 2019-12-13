مليون و323 ألف أجنبي يقيمون إقامة دائمة في البلاد

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استمر نمو عدد الأجانب المقيمين إقامة دائمة في البلاد، في مقابل تراجع عدد الأجانب الحاصلين على فرص عمل مقارنة بالعام السابق، نتيجة للركود الاقتصادي في البلاد.كما تحسن مستوى أجور العمال الأجانب في البلاد. لكن نسبة اشتراكهم في التأمينات العامة لم تتطور بالشكل الكافي.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس تحت عنوان "وضع المهاجرين لعام 2019".وطبقا للتقرير، بلغ عدد الأجانب المقيمين بشكل دائم ممن لا تقل أعمارهم عن 15 عاما مليونا و323 ألف شخص بزيادة 22 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.ويذكر ان عدد الأجانب كان قد بلغ 964 ألف شخص في عام 2012، ثم استمر في النمو ليتجاوز مليون شخص في عام 2014.لكن عدد الأجانب الحاصلين على فرص عمل بلغ 863 ألف شخص هذا العام بانخفاض قدر بنحو 21 ألف شخص. كما تراجعت نسبة توظيفهم بمعدل 2.7 نقطة مئوية لتبلغ 65.3 %.وقال "تشونغ دونغ أوك" مدير قسم مسح التوظيف في الهيئة الكورية إن السبب في انخفاض عدد الأجانب الحاصلين على فرص عمل يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب، وانخفاض عدد الوافدين من الحاصلين على فرص العمل في البلاد.وشرح أن الركود الاقتصادي المحلي في مجال صناعات الإنشاءات والتعدين والتحويل أثر على تلك النسب.