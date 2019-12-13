نائب وزير التوحيد الكوري الجنوبي يزور كيسونغ للمرة الأخيرة هذا العام

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توجه "سو هو" نائب وزير التوحيد الكوري الجنوبي إلى مكتب الاتصالات المشترك للكوريتين في مدينة كيسونغ في كوريا الشمالية، من أجل الاستماع إلى نتائج الأعمال التي تم التوصل إليها هذا العام وخطط أعمال العام القادم، وتشجيع العاملين الكوريين الجنوبيين في المكتب.وكان المكتب قد افتتح في شهر سبتمبر من العام الماضي وفقا لبيان "بان مون جوم" الموقع في السابع والعشرين من أبريل في العام الماضي ليصبح أول قناة دائمة للمشاورات بين الكوريتين ويتولى منصب مديره نائب وزير التوحيد.والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي قبل 10 أيام من حلول العام الجديد 2020 مما يجعل منها الزيارة الأخيرة للمسؤول الكوري الجنوبي للمكتب لهذا العام علما بأن الاجتماع بين مديري الكوريتين في المكتب لم يعقد هذه المرة أيضا.وكان الشمال قد أخطر الجنوب مسبقا بعدم حضوره اجتماع المديرين مثلما كان يجري العمل به سابقا.ويذكر أن "كيم كوانغ سونغ" القائم بأعمال المدير من الجانب الشمالي يعمل حاليا في المكتب.كما يذكر أن أول مدير للجنوب في المكتب "تشون هيه سونغ" قد تعود على زيارة المكتب كل جمعة تقريبا منذ افتتاح المكتب حيث كان يتشاور مع نظيره الشمالي "جون جونغ سو" وغيره من المسؤولين الكوريين الشماليين.ولكن على أثر تجميد العلاقات بين الكوريتين متأثرة بعدم إحراز أي صفقة في مباحثات القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن التي عقدت في هانوي في شهر فبراير الماضي، توقف مكتب الاتصالات للكوريتين عن القيام بأية وظائف عملية.وفي شهر يونيو الماضي، عين نائب الوزير الكوري الجنوبي "سو" كمدير جديد للمكتب بحيث كان يزور المكتب ست مرات إلا أنه لم يلتقي بمدير الشمال ولو لمرة واحدة.