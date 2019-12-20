سيول وبكين تعقدان محادثات للتعاون في مجال صيد الأسماك

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عقدت وزارتا الخارجية والوكالات ذات الصلة في كوريا الجنوبية والصين اجتماعها الثالث عشر، للتعاون في قضايا المصايد اليوم الخميس في مدينة "يوسو" في كوريا الجنوبية.وقيَّم الجانبان أن ظروف الصيد قد تحسنت هذا العام في البحر الغربي والمياه الأخرى، وناقشا سبل الحد من العمليات غير القانونية التي تقوم بها قوارب الصيد الصينية.وأشارت كوريا الجنوبية إلى أنه على الرغم من التحسن العام فإن السفن الصينية تواصل التعدي على المياه الكورية بالقرب من خط الحدود الشمالي.كما حثت السلطات الصينية على تكثيف جهودها، مشيرة إلى أن الحبار قد اختفى تقريبًا في المياه الكورية الشمالية في البحر الشرقي بسبب عمليات الصيد الصينية.كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال الإنقاذ البحري وحماية الموارد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية.وسوف يُعقد الاجتماع القادم في الصين في النصف الأول من العام المقبل.