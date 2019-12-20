مجلس الشيوخ الأمريكي يحث ترامب على التوصل إلى اتفاق مؤقت مع كوريا الشمالية

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حث النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" وسبعة أعضاء آخرين الرئيس "دونالد ترامب" على السعي للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع كوريا الشمالية، لدعم استمرار المفاوضات النووية مع النظام.وفي رسالة إلى الرئيس نشرت أمس الأربعاء على موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبَّر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم المتزايد من أن جهود ترامب لتعزيز الأهداف المحددة في قمة سنغافورة تبدو متوقفة وعلى شفا الفشل.وأشارت الرسالة تحديدًا إلى هدف تأمين "نظام سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية" و"نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة".وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة "ترامب" لم تطور بعد دبلوماسية عمليَّة لتنظيم مفاوضات حقيقية وجدية ومستدامة مع كوريا الشمالية.وحثوا الإدارة على تنفيذ خطة دبلوماسية جادة قبل فوات الأوان.كما دعت الرسالة إلى اتخاذ موقف ردع قوي، وتعزيز التحالفات، وتكثيف المشاركة الدبلوماسية، وتعميق الحوار بين الكوريتين.وقالوا إن هذا ينبغي أن يشمل "عملية تدريجية لتفكيك مجمع يونغ بيون النووي والمنشآت النووية الأخرى".كما حذرت الرسالة من أن استئناف تهديدات "النار والغضب" ضد كوريا الشمالية قد تؤدي إلى خطر نشوب حرب كارثية، وقالوا إنها لن تؤدي إلى نتائج أفضل من طاولة المفاوضات.