بيغون يلتقي مع نائب وزير الخارجية الصيني

Photo : YONHAP News

التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" اليوم مع مسؤول صيني رفيع المستوى في بكين، لمناقشة قضايا شبه الجزيرة الكورية.وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية الصيني "لاو تشاو هوي" والمبعوث الأمريكي التقيا في العاصمة الصينية أمس الخميس.وقال البيان الذي نُشِر على موقع الوزارة إن الصين تأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الحوار، وأن يتم بناء ثقة متبادلة والعمل على حل الخلافات في أقرب وقت ممكن، وسط تجدد التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وأضافت الوزارة أن المسؤولين قد تبادلا الآراء حول تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية على أساس مبدأ العمل خطوة بخطوة والإجراءات المتزامنة، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التواصل بهذا الشأن.وقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن "بيغون" سيلتقي مع المسؤولين الصينيين، لمناقشة الحاجة إلى الحفاظ على الوحدة الدولية فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية.