آبيه يزور الصين لإجراء محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الدولة الصيني

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قالت الحكومة اليابانية أمس الخميس إن رئيس الوزراء "شينزو آبيه" سيزور الصين يوم الاثنين المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.وسوف يجري "آبيه" محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" يوم الاثنين في بكين، قبل عقد قمة ثلاثية مع "لي" والرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في مدينة "تشينغدو" جنوب غرب الصين في اليوم التالي.كما سيجري "آبيه" أيضًا محادثات منفصلة مع "مون" يوم الثلاثاء، والتي ستكون الأولى خلال 15 شهرًا، بعد اجتماعهما في سبتمبر من العام الماضي.وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إنه من المحتمل أن يناقش "آبيه" قضية القيود على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية، وقضية تعويضات العمل القسري في زمن الحرب.وسوف يعود رئيس الوزراء الياباني إلى بلاده بعد محادثات أخرى مع رئيس مجلس الدولة الصيني يوم الأربعاء.