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الاقتصادية

سيول وبكين وطوكيو تعقد محادثات لوزراء التجارة قبل القمة الثلاثية

Write: 2019-12-20 10:25:22

سيول وبكين وطوكيو تعقد محادثات لوزراء التجارة قبل القمة الثلاثية

Photo : YONHAP News

ذكرت وسائل الإعلام أن كوريا الجنوبية والصين واليابان ستعقد اجتماعًا لوزراء التجارة في بكين مطلع الأسبوع، قبل انعقاد القمة الثلاثية في مدينة "تشينغ دو" جنوب غرب الصين الأسبوع المقبل.
ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الخميس، فقد صرح مساعد وزير التجارة الصيني "لي تشينغانغ" في مؤتمر صحفي بأن اجتماع الوزراء من المقرر عقده في العاصمة الصينية يوم الأحد.
ووفقًا لوزارة التجارة الصينية، فسوف يناقش الوزراء سبل تسريع مفاوضات التجارة الحرة الإقليمية، بما في ذلك الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.
ومما يسترعي الانتباه ما إذا كان وزيرا التجارة لكوريا الجنوبية واليابان سيجريان محادثات ثنائية منفصلة على هامش الاجتماع الثلاثي، وسط الخلاف التجاري المستمر بين البلدين حول القيود المفروضة على الصادرات اليابانية إلى سيول.
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