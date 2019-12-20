واشنطن تطلب من سيول تقاسم التكاليف اللازمة للقوات الأمريكية في الخارج

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تبين أن فشل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع للعام القادم يعود إلى مطالبة واشنطن بتقاسم التكاليف اللازمة لتمركز القوات الأمريكية في الخارج.وكان المفاوض الأمريكي "جيمس ديهارت" قد عقد مؤتمرا صحفيا مساء يوم الأربعاء الماضي في أعقاب انتهاء الجولة الخامسة والأخيرة من المحادثات لهذا العام، قال فيه إن الولايات المتحدة تدفع مبالغ كبيرة تتعلق بالدفاع عن أمن كوريا الجنوبية، مؤكدا على وجوب تحمل سيول تلك المبالغ.كما أكد "ديهارت" على أنه يتعين على كوريا الجنوبية تحمل التكاليف اللازمة لتمركز القوات الأمريكية في الخارج والتي سيتم نشرها في شبه الجزيرة الكورية في حالة الطوارئ.ومن جانبه، عقد المفاوض الكوري "تشونغ أون بو" مؤتمرا صحفيا أيضا أمس الخميس قال فيه إن كوريا الجنوبية لن تقبل المطالب الأمريكية، نظرا لخروجها عن إطار الاتفاقية الخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع والتي لم تشهد تنقيحا كبيرا خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية.وسيتم استئناف المحادثات بين سيول وواشنطن في شهر يناير القادم في الولايات المتحدة.