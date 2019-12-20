محادثات قمة كورية يابانية يوم ال24 من ديسمبر في تشونغدو بالصين

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قال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الجمعة إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم الثلاثاء القادم في مدينة "تشونغدو" بالصين، لبحث القضايا العالقة بين البلدين.وتأتي هذه القمة على هامش الجولة الثامنة من القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان التي ستعقد هناك يوم الثلاثاء القادم.وأضاف نائب رئيس مكتب الأمن القومي في مكتب الرئاسة "كيم هيون جونغ" في موجز صحفي أن القمة الكورية اليابانية المرتقبة ستكون الأولى من نوعها التي تعقد بين الرئيس "مون" ورئيس الوزراء "آبيه" منذ 15 شهرا، كما تكتسي معنى خاصا نظرا لانعقادها وسط الجمود الذي تمر به العلاقات بين سيول وطوكيو.وأعرب "كيم" عن أمل الحكومة الكورية في أن تسهم القمة القادمة في الحفاظ على زخم الحوار وتحسين العلاقات بين البلدين.والجدير بالذكر أن القمة الأخيرة بين "مون" و"آبيه" قد عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ومن المتوقع أن يتم في القمة المرتقبة تناول القضايا المتعلقة بإمكانية رفع القيود التي فرضتها اليابان على تصدير بعض منتجاتها إلى كوريا الجنوبية وتمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين.وتوقع مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة أن يتم إحراز تقدم في مسألة القيود التجارية اليابانية في القمة القادمة.وسيقوم الرئيس الكوري "مون" بزيارة لبكين يوم الاثنين القادم قبل حضوره القمة الثلاثية حيث سيعقد قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ويبحث معه القضايا ذات العلاقة بتنمية العلاقات بين سيول وبكين، وتعزيز التعاون والتبادل بينهما، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.وسيتوجه الرئيس "مون" إلى "تشونغدو" في وقت لاحق من نفس اليوم، حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ"ويبحث معه سبل تنمية علاقات التعاون الفعلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية والثقافية.وخلال القمة الثلاثية يوم الثلاثاء القادم، سيقوم زعماء الدول الثلاث بتقييم النتائج التي تم إحرازها في علاقات التعاون التي تربط بينها خلال العشرين عاما الماضية ومستقبل هذه العلاقات.كما سيتبادلون الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والعالم وطرق تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.ومن المتوقع أن يطلب الرئيس "مون" من الجانبين الصيني والياباني دعم الجهود التي تبذلها حكومة سيول لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.