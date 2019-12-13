بيغون يعود اليوم إلى واشنطن بعد زيارة بيومين للصين

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يغادر المبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون"مساء اليوم الجمعة بكين متوجها إلى الولايات المتحدة بعد زيارة للصين استغرقت يومين.وكان من المرجح أن يلتقى "بيغون" بمسؤول كوري شمالي في أثناء إقامته في الصين، لكن اللقاء لم يتحقق، بسبب عدم وصول مسؤول من وزارة خارجية الشمال إلى بكين.وقد عرض "بيغون" الاثنين الماضي في سيول اقتراحا علنيا على كوريا الشمالية، لإجراء مفاوضات لكن بيونغ يانغ لم ترد على ذلك الاقتراح.وطالب "بيغون" الجانب الصيني بالمشاركة في فرض العقوبات على كوريا الشمالية لكن الجانبين لم ينجحا في تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بهذا الشأن.ومن جهتها أكدت الصين في بيان صحفي لها أمس الخميس على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى حل سياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية، لكنها قالت إنها تبادلت الآراء مع "بيغون" حول مبدأ حل القضية على مراحل وبشكل متزامن، مشددة بذلك على ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.