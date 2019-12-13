تفكيك منشآت يونغ بيون النووية إحدى خطوات نزع السلاح النووي

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عرض 8 أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدعونه فيه إلى إجراء مفاوضات حول تفكيك منشآت نووية في يونغ بيون والمناطق الأخرى كإحدى خطوات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقام الأعضاء الثمانية الذين أعدوا المقترح بتوجيه رسالة إلى الرئيس "ترامب" أعربوا فيها عن قلقهم من أن المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ يتهددها الفشل، في ظل تزايد الاحتمال بشن كوريا الشمالية مزيدا من الاستفزازات العسكرية.وكانت بيونغ يانغ قد اقترحت تفكيك منشآت بيونغ بيون النووية بالكامل خلال القمة التي عقدت بين الرئيس "ترامب" والزعيم "كيم جونغ أون" في هانوي بفيتنام.ولا يزال الجانب الأمريكي يتمسك بموقفه الداعي إلى عدم رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، دون نزع كامل لأسلحتها النووية.وأكدت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية الازمة بشكل جدي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قبل فوات الأوان.كما أكدت على أهمية الاستمرار في فرض عقوبات وضغوط على الشمال، والحفاظ على حالة ردع قوي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة، بالتوازي مع بذل جهود دبلوماسية.