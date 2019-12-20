توقعات باستقطاب 100 تريليون وون من الاستثمارات وتحقيق 2.4% من معدل النمو الاقتصادي

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قال نائب رئيس الوزراء الكوري "هونغ نام كي" إن الحكومة الكورية ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام القادم، بما فيها جذب 100 تريليون وون من الاستثمارات وتحقيق 2.4% من معدل النمو الاقتصادي.جاء ذلك في تصريح أدلى به "هونغ" خلال المقابلة التي أجراها معه تلفزيون "كي بي إس" أمس الخميس، حيث أضاف أن البلاد بدأت تشهد انتعاشا في التوظيف، مؤكدا أن الحكومة ستولي اهتمامها الكبير بزيادة التوظيف لفائدة فئة الأربعينيات من العمر.وفيما يخص استقطاب الاستثمارات، قال "هونغ" إنه تم ضمان 60 تريليون وون من 100 تريليون وون من قبل المؤسسات والهيئات العامة، مشيرا إلى أن المبالغ الباقية سيتم استثمارها من قبل القطاعات والشركات الخاصة.وتوقع الوزير من جهة أخرى تحقيق 2.3% من معدل النمو الاقتصادي العام القادم، مضيفا أن 0.1% الباقية من معدل النمو، يمكن تحقيقها من خلال الجهود التي ستبذلها الحكومة.وأشار إلى اعتزام الحكومة الكشف عن خطتها لزيادة التوظيف لفئة الأربعينات من العمر في غضون شهر مارس من العام القادم.