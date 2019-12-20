كوريا تدرس تطبيق الرمز الدولي لمرض إدمان ألعاب الفيديو

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من المقرر أن يبدأ العمل بإجراء دراسة حول إمكانية تطبيق الرمز الدولي الخاص بمرض إدمان ألعاب الفيديو الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية اعتبارا من العام القادم.وبموجب هذا القرار، سيتم إجراء دراسة حول الأساس العلمي لتطبيق هذا الرمز، والوضع الحالي لممارسة إدمان ألعاب الفيديو في كوريا، والتأثيرات المترتبة عن تطبيق الرمز.وتنص المادة المعروفة باسم "آي سي دي-11" من قواعد منظمة الصحة العالمية الخاصة برموز الأمراض على أن يتم تصنيف ممارسة إدمان ألعاب الفيديو كمرض يتداخل مع الحياة اليومية للشخص في حال فقدانه القدرة على التحكم بتلك الألعاب والتخلي عنها، ووضعه ألعاب الفيديو ضمن أولوياته بدلا من حياته اليومية.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن تصنيف إدمان ألعاب الفيديو كمرض رسمي.