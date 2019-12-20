مؤشر أسعار المنتجين الكوري يشهد انخفاضا للشهر الخامس على التوالي

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سجل مؤشر أسعار المنتجبين في كوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي منذ أن شهد تراجعا بنسبة 0.3% في شهر يوليو الماضي، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية قد انخفضت بنسبة 2.7% في نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.أما المنتجات البحرية والحيوانية فشهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 4.8% و4.1% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.وبالنسبة لأسعار لحم الخنزير فقد شهدت زيادة بنسبة 13.4% في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق فيما انخفضت أسعار المنتجات النفطية والكيميائية بنسبة 3.9% و4.3% على التوالي بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.كما انخفضت أسعار أجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية بنسبة 3.8%، ورقائق ذاكرة دي رام بنسبة 49.5%.