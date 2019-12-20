اليابان ترفع قيود التصدير جزئيًّا

Photo : KBS News

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن رفع جزئي لقيود الصادرات المفروضة ضد كوريا الجنوبية.ونشرت الوزارة القرار على موقعها اليوم الجمعة، وقالت فيه إن شحنات مقاوم الضوء لم تعد خاضعة للوائح المقيِّدة.وكانت اليابان قد فرضت قيودًا تجارية أكثر صرامة على ثلاث مواد عالية التقنية من المواد اللازمة للشركات الكورية، من أجل إنتاج شاشات العرض وأشباه الموصلات.وشملت المنتجات المقيدة فلوريد الهيدروجين، والبوليميد المفلور، ومقاوم الضوء، وبعد شهر من قرار اليابان أعلنت سيول في شهر أغسطس عن أنها ستقوم بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، لكنها قررت التراجع عن هذا القرار لاحقًا في شهر نوفمبر.وبدأت كوريا الجنوبية واليابان بعد ذلك محادثات على مستوى المدير العام، لمناقشة أنظمة مراقبة الصادرات والسياسات ذات الصلة.ويأتي قرار الرفع الجزئي للقيود قبل أيام قليلة من القمة المزمعة بين كوريا الجنوبية واليابان، والتي ستعقد على هامش المحادثات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان في الصين الأسبوع المقبل.ومن المتوقع خلال القمة أن يتطرق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إلى القيود المفروضة على صادرات اليابان إلى كوريا الجنوبية، وقرار سيول بالتراجع المشروط عن إنهاء اتفاق المعلومات العسكرية مع اليابان.