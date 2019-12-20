استمرار الانخفاض في صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات

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تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر الثالث عشر على التوالي في شهر نوفمبر الماضي. ووفقا لبيانات أولية صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوم أمس الأحد، بلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 14 مليارا و130 مليون دولار في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 21,8% مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية ظلت تشهد انخفاضًا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.وأوضح التقرير أن صادرات كوريا من الرقاقات الإلكترونية قد تراجعت بنسبة 30,7% في الشهر الماضي على أساس سنوي، في حين تراجعت الشحنات الخارجية من شاشات العرض بنسبة 25%. وحسب المناطق، تقلصت الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات ولاتصالات إلى الصين بنسبة 21%، وتقلصت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 22,5%، بينما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 16,8%.ومن ناحية أخرى، انخفضت واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 6,9% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات و90 ألف دولار.