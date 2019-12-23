طائرة تجسس أمريكية تحلق مرة أخرى في أجواء شبه الجزيرة الكورية

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واصل جيش الولايات المتحدة الأمريكية مراقبة شبه الجزيرة الكورية قبيل حلول الموعد النهائي الذي حددته كوريا الشمالية بحلول نهاية هذا العام لواشنطن من أجل إظهار قدر أكبر من المرونة في محادثات نزع السلاح النووي.ووفقا لموقع تتبع الطيران "إير كرافت سبوتس" يوم أمس الأحد، تم رصد طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "آر سي- 135 دبليو" وهي تحلق على ارتفاع 9400 متر فوق أراضي شبه الجزيرة الكورية.ولم يتم الكشف عن الوقت المحدد ومسار الرحلة، لكن يبدو أن الرحلة حدثت في نهاية الأسبوع.وقال الموقع إنه لم يتم رصد هذه الرحلة في عطلات نهاية الأسبوع، لكن توقيتها "توقيت غريب". وقد تم رصد الطائرة فوق شبه الجزيرة الكورية مطلع هذا الشهر أيضًا.ويذكر أن الطائرة "آر سي- 135 دبليو" قادرة على اكتشاف الإشارات وتحديدها وتحديد الموقع الجغرافي من خلال الطيف الكهرومغناطيسي.