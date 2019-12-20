زيادة عدد السياح الوافدين إلى كوريا عبر السفن السياحية

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بدأ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية عبر السفن السياحية يشهد زيادة هذا العام.وطبقا لتقارير صادرة عن وزارة الشؤون البحرية والمصايد والدوائر السياحية اليوم الاثنين، بلغ عدد السياح الوافدين إلى كوريا عبر السفن السياحية 249 ألف سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة مقدارها حوالي 50 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيه عدد السياح عبر السفن السياحية ارتفاعا، بعد أن سجل انخفاضا خلال العامين الماضيين.وكان عدد السياح عبر السفن السياحية قد بلغ 174 ألفا عام 2010، ومليونا و58 ألفا عام 2014، ومليونا و954 ألفا عام 2016.وشهد هذا العدد انخفاضا حادا نتيجة لتراجع عدد السياح الصينيين الناجم عن الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي اتخذتها بكين احتجاجا على نشر نظام الصاروخ الدفاعي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية، قبل أن يصل العدد إلى 394 ألفا عام 2017، و202 ألف العام الماضي.ويرجع السبب في زيادة عدد السياح الوافدين عبر السفن السياحية إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الكورية لتنويع الأسواق السياحية لتشمل اليابان وتايوان.وأشار التقرير إلى أن عدد السياح اليابانيين الوافدين عبر السفن السياحية بلغ 97 ألفا هذا العام بعد أن كان في حدود 43 ألفا عام 2017، و51 ألفا العام الماضي.أما عدد السياح القادمين من تايوان عبر السفن السياحية فبلغ 3 آلاف عام 2017، و11 ألفا العام الماضي.وتخطط الحكومة لتعزيز أنشطتها التسويقية العام القادم، لجذب السياح عبر السفن السياحية من الدول الأوروبية.