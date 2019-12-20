كوريا والصين واليابان تتفق على تسريع محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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اتفق وزراء تجارة كوريا الجنوبية والصين واليابان يوم أمس الأحد على تسريع محادثات التجارة الحرة الثلاثية، وتكثيف الجهود لإبرام اتفاق تجاري أكبر في آسيا والمحيط الهادئ. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع ثلاثي لوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي "سونغ يون مو"، ووزير التجارة الصيني "تشونغ شان"، ووزير الاقتصاد والتجارة الياباني "هيروشي كاجياما"، في بكين. وقالت وزارة التجارة في سيول إن الاجتماع الذي عقد قبل القمة بين الدول الثلاث، شهد اتفاقا على تسريع محادثات دول شمال شرق آسيا الثلاث لإبرام اتفاقية شاملة وعالية المستوى للتجارة الحرة. كما اتفق الوزراء الثلاثة على بذل جهود لإبرام اتفاقية التجارة الحرة الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمعروفة باسم "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الإقليمية"، في العام القادم. ويذكر أن هذا الاجتماع الوزاري الثلاثي للتجارة يعقد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث عقد آخر اجتماع مماثل في طوكيو في شهر أكتوبر من عام 2016. وبعد الاجتماع، التقى الوزير "سونغ" مع نظيره الياباني "كاجياما" لمدة عشر دقائق في حوالي الساعة 7:40 مساءً. ولم يتم الكشف عن تفاصيل المناقشات التي دارت بينهما، ولكن يعتقد أن الجانبين ناقشا طرق حل الخلاف المستمر بين البلدين حول قيود التصدير اليابانية ضد كوريا الجنوبية.