الرئيس الكوري يتوجه إلى بكين للمشاركة في القمة الثلاثية مع الصين واليابان

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يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة بين دول شمال شرق آسيا الثلاث، كوريا والصين واليابان، مع كل من رئيس مجلس الدولة الصينى "لى كيه تشيانغ"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه". ومن المقرر أن يعقد "مون" محادثات قمة ثنائية أولا مع الرئيس الصيني، اليوم في بكين، وهي أول محادثات من نوعها منذ اجتماع الرئيسين في مدينة "أوساكا" اليابانية على هامش اجتماع مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يطلب "مون" من الصين أن تقوم بدور في إقناع كوريا الشمالية بالامتناع عن ارتكاب أي استفزازات قبل الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ للولايات المتحدة في نهاية العام، من أجل إظهار المزيد من المرونة في محادثات نزع السلاح النووي. وسوف تعقد القمة الثلاثية صباح الغد الثلاثاء فى مدينة "تشنغدو " في جنوب غرب الصين، وهي أول قمة ثلاثية منذ القمة السابقة التي عقدت فى طوكيو في مايو من العام الماضى. وفي فترة بعد الظهر، من المقرر أن يجري الرئيس "مون" محادثات ثنائية منفصلة مع "آبيه"، حيث يتوقع أن يناقش الجانبان سبل تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين، ومعالجة القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، إلى جانب مسألة إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية.