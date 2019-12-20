واشنطن تسعى لعقد اجتماع لوزراء الخارجية مع كوريا الجنوبية واليابان

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قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الولايات المتحدة تسعى حاليا إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي والياباني، في منتصف شهر يناير القادم، استعدادا للتعامل مع الاستفزازات المحتملة من جانب كوريا الشمالية.ونقلا عن مصادر دبلوماسية متعددة، قال التقرير الذي نشرته وكالة كيودو أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا"، ووزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي"، في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية في منتصف الشهر القادم.ويذكر أن آخر اجتماع من هذا النوع قد عقد يوم الثاني من أغسطس في العاصمة التايلاندية بانكوك عندما تصاعدت حدة التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان حول القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى كوريا. وقال التقرير إن الدول الثلاث قد تعقد محادثات ثنائية منفصلة على هامش الاجتماع الثلاثي.